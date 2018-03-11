205 ملايين درهم أرباح واحة السيليكون بنمو 9.5 %

بلغت أرباح واحة دبي للسيليكون للعام 2017 نحو 205.7 ملايين درهم، بنمو 9.5 % مقارنة بالعام 2016. وبلغت قيمة الإيرادات نحو 590.5 مليون درهم، بنمو 11.2%، مقارنة مع 2016. كما سجلت الواحة نمواً بنسبة 16% في عدد الشركات الجديدة ليصل عدد الشركات العاملة في الواحة إلى 2459 شركة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة الواحة، إن واحة دبي للسيليكون أصبحت من أهم المناطق الحرة في المنطقة الجاذبة للشركات التكنولوجية الدولية والإقليمية لتأسيس مقرات أعمالها فيها ولمواصلة توسعاتها وعملياتها في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة التي توفرها الواحة مدعومة ببنية إمارة دبي التحتية المتطورة من مطارات وموانئ وشبكات طرق ومناطق حرة متخصصة وبيئة تشريعية تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو.

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون أن قدرة واحة دبي للسيليكون على الاستمرار بالنمو وتحقيق الأرباح، تكمن في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات عملائها بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير مدينة حرة تكنولوجية متطورة تدعم استقطاب الشركات التكنولوجية العالمية.

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