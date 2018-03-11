590.5 مليـون درهـم إيـرادات «دبي للسيليكون» في 2017 بنمو 11.2 %

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أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، أن الواحة تمكنت خلال 2017 من تحقيق نتائج متميزة، حيث بلغ إجمالي قيمة الإيرادات نحو 590.5 مليون درهم، بنمو 11.2%، مقارنة بسابقه 2016. وبلغ إجمالي قيمة الأرباح 205.7 ملايين درهم، بنسبة نمو بلغت 9.5 % مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت واحة دبي للسيليكون العام الماضي نمواً بنسبة 16% في عدد الشركات الجديدة ليصل عدد الشركات العاملة في الواحة إلى 2459 شركة.

وأشار سموه إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المتواصل لقطاع التكنولوجيا، حيث تولي واحة دبي للسيليكون اهتماماً كبيراً بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة والذكية التي تعزز دور قطاع التكنولوجيا والابتكار في دعم مسيرة التنمية المستقبلية المستدامة، وكذلك المساهمة في دعم اقتصاد الإمارة الذي يتقدّم بخطى ثابتة نحو المستقبل، بالتنوع والتقدّم والمعرفة، كاقتصاد مستدام يعتمد على تعدد الموارد ومصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي شكل في البدايات المصدر الأساسي للتنمية الشاملة.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن واحة دبي للسيليكون أصبحت واحدة من أهم المناطق الحرة في المنطقة الجاذبة للشركات التكنولوجية الدولية والإقليمية لتأسيس مقرات أعمالها فيها ولمواصلة توسعاتها وعملياتها في المنطقة مستفيدة من البنية التحتية الحديثة التي توفرها الواحة مدعومة ببنية إمارة دبي التحتية المتطورة من مطارات وموانئ وشبكات طرق ومناطق حرة متخصصة وبيئة تشريعية تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو.

إنجازات متميزة

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون أن قدرة واحة دبي للسيليكون على الاستمرار بالنمو وتحقيق الأرباح، تكمن في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات عملائها بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير مدينة حرة تكنولوجية متطورة تدعم استقطاب الشركات التكنولوجية العالمية.

وأضاف الزرعوني أن واحة دبي للسيليكون تشهد تطوراً مستمراً على صعيد استقطاب المزيد من الشركات التكنولوجية، حيث ارتفع عدد الشركات التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها من 2120 شركة في العام 2016 لتصل إلى 2459 شركة في العام 2017 بزيادة قدرها 339 شركة وبنسبة ارتفاع بلغت 16%.

وتتوزع الشركات التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها بحسب البلدان ليكون 37 % منها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و23% من أوروبا، فيما كان نصيب آسيا ما نسبته 33% من الشركات، وتمثل الشركات من الأميركتين 7% من إجمالي شركات الواحة. ويختص 82 % من الشركات العاملة في واحة دبي للسيليكون في مجال التكنولوجيا و18 % في قطاعات الخدمات التجارية وقطاعات خدمية أخرى.

كما حققت خلال العام الماضي زيادة في الإيرادات من مساحات الأراضي المؤجرة بلغت 33.5%، وزيادة في الإيرادات الخاصة برسوم الخدمات بلغت 21.8% مقارنة بالعام 2016.

«سيليكون بارك»

وكشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال فبراير من العام الماضي عن اللوحة التذكارية لـ«سيليكون بارك» ووضع حجر الأساس للمشروع، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي بتكلفة بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم على امتداد 150 ألف متر مربع والمتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2019.

وفي هذا الصدد، أكد الزرعوني أن سلطة واحة دبي للسيليكون بدأت في طرح المساحات المكتبية والمحلات التجارية والترفيهية في مشروع «سيليكون بارك» للتأجير، وسيكون لدى شركاء أعمال واحة دبي للسيليكون فرصة الاستفادة من حلول التأجير المرنة التي تتوفر في أول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة من خلال توفير مساحات مكتبية وتجارية مرنة تبدأ من 1000 متر مربع ولغاية أكثر من 10 آلاف متر مربع. ومن خلال موقع المشروع المتميز ضمن واحة دبي للسيليكون، الوجهة المتكاملة للحياة والعمل والترفيه، يتيح المشروع للشركات والعلامات التجارية البيئة الأفضل لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها.

وأشار إلى أن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 40% يتكون من مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع ومناطق سكنية بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع، وفندق راديسون ريد واحة دبي للسيليكون الذي يتكون من 112 غرفة فندقية و59 شقة مفروشة، بالإضافة إلى مختلف المرافق كالمطاعم والمقاهي والمصليات ومركز للتسوق، ومرآب لمواقف السيارات يتسع لـ2,500 سيارة.

وسيضم المشروع 60 خدمة ذكية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، توفر للقاطنين والزوار بيئة آمنة ومريحة من خلال استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تراعي استدامة الطاقة وفقاً لمعايير «ليدLEED »، بما في ذلك الألواح الشمسية الضوئية التي تغطي 34% من مساحة السطح. وتهدف الممارسات الذكية في واحة دبي للسيليكون إلى زيادة معايير الأمن والأمان للسكان والزائرين مع مراعاة خصوصيتهم. واستناداً إلى ذلك، أدخلت السلطة سلسلة من الخدمات التي تقيس مستوى الضوضاء، والمياه، وجودة الهواء، بالإضافة إلى نظام تحديد وتتبع مواقع الأطفال والقصرّ والذي ينبه تلقائيا رجال الأمن ويضمن سلامة الأطفال في منطقة وجودهم. وقد قامت السلطة أيضا بتفعيل مبادرة "حماية الطفل على الإنترنت" التي أنشأها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم من التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني.

وتماشياً مع استراتيجيتها لبناء مدينة ذكية متكاملة، سيتضمن مشروع سيليكون بارك حلولاً ذكية للشوارع وتكنولوجيا المباني الذكية والمتكاملة بما يتيح استهلاك الطاقة بشكل فعال ومستدام والحفاظ على البيئة وخفض التكاليف التشغيلية.

تعليم ذكي واقتصاد معرفي

وقامت سلطة واحة دبي للسيليكون، في مايو 2017، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج ماجستير علوم المدن في جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي في الواحة. ويعد هذا البرنامج المعتمد من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتصبح دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت السلطة بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي برنامج الدبلوم المهني للسعادة المؤسسية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويهدف إلى تعزيز سعادة الموظفين والعملاء وقاطني دولة الإمارات وزوارها.

أجندة السعادة

وتعليقاً على البرنامج، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يهدف البرنامج إلى ترجمة أهداف أجندة السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تثقيف الطلاب بالمفاهيم الأساسية للسعادة وصقل مهاراتهم في تطبيق هذه المفاهيم في أماكن العمل. ويستكشف المنهج الأساليب والأطر التي تعزز مستويات السعادة لدى الموظفين والعملاء في القطاعين العام والخاص.

مسرّعة دبي

وبالتزامن مع مبادرات التعليم الذكي التي أطلقتها سلطة واحة دبي للسيليكون، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مسرّعة دبي للمدن الذكية - المسرعة الأولى من نوعها المخصصة بتكنولوجيا المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «وذلك ضمن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون. ويهدف برنامج المسرعة الذي بلغت تكلفة إعداده 19 مليون درهم إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاء وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري والنفايات والطاقة، وحصل البرنامج على جائزة أفضل حاضنة /‏‏‏‏‏‏ مسرعة لسنة 2017 في جوائز أريبيان بزنس للشركات الناشئة لعام 2017.

ابتكار متنقل

أطلقت «شنايدر إلكتريك» مركز الابتكار المتنقل "On Wheels" في واحة دبي للسيليكون، ويستعرض المركز الجديد الجيل التالي من برمجيات ومنصة «EcoStruxure™» التي تقدم حلولاً مفتوحة ومدعومة بتقنية إنترنت الأشــياء لفئات مختلفة من المستخدمين.

وصُمم المركز بهدف تشغيل عروض رقمية باستخدام مقاطع فيديو وعرض وجهات نظر مختلفة لعدد من العملاء، ويقدم المركز 17 دراسة حالة للمستخدمين ضمن ستة مجالات لتسليط الضوء على القيمة الناجمة عن استخدام برمجيات EcoStruxure™. وتتضمن هذه المجالات كلاً من البناء، والنقل، والمياه ومياه الصرف الصحي، والنفط والغاز، والمرافق، ومراكز البيانات. وبإمكان المركز المتنقل تغيير موقعه بسهولة إلى معارض مختلفة لتعريف العملاء وعموم الجمهور بشكل أفضل على منصته المبتكرة، خاصة رواد الأعمال في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

دعم

كما وقعت سلطة الواحة مذكرة تفاهم مع «فيزا»، الشركة العالمية لتكنولوجيا المدفوعات، بهدف التعاون في دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التكنولوجيا الجديدة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين سلطة واحة دبي للسيليكون و«فيزا» بهدف نشر الوعي حول التكنولوجيا الناشئة والمبتكرة على صعيد حلول المدفوعات، من خلال تنظيم الفعاليات وورشات العمل ومنافسات الهاكاثون المشتركة (اجتماع مبرمجي الكمبيوتر)، علاوة على تسهيل قنوات التواصل بين المتخصصين من كلا الجانبين، وتبادل المعارف في مجالات خبرتهم الرئيسية.

وتتيح هذه الشراكة لسلطة واحة دبي للسيليكون الوصول إلى شبكة «فيزا» العالمية للابتكار، كما توفر لها فرصة ثمينة لترشيح الشركات الناشئة المؤهلة من «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون والذي يعتبر الحاضنة التكنولوجية الأكبر من نوعها في المنطقة، للانضمام إلى برنامج "فيزا للمشاريع"، ذراع رأس المال الجريء في الشركة والذي يستثمر في الشركات التكنولوجية الناشئة في المراحل الأولى من تأسيسها . وبالمقابل، فإن هذه الشراكة ستتيح لـ«فيزا» إمكانية الوصول إلى «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» والشركات الناشئة التي يحتضنها، مع إمكانية اقتراح مرشحين مناسبين للمركز.

نقل مبتكر

ووقعت سلطة واحة دبي للسيليكون وشركة فولكس واجن الشرق الأوسط شراكة استراتيجية على هامش فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لأسبوع جيتكس للتكنولوجيا. وتتيح الشراكة التي تستمر لفترة عامين توفير الدعم المتبادل للشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة في مجال النقل. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى المساعدة في تطوير مستقبل النقل في المنطقة عبر تنظيم الفعاليات المتخصصة، والإرشاد الموجه، وبرامج التسريع لرواد الأعمال ضمن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

كما وقعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع دبي الذكية وهيئة الطرق والمواصلات وديرق للأنظمة، وتم التوقيع على هامش مشاركة الواحة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017.

وتواكب الاتفاقية استراتيجية دبي الذكية لبناء المدن الذكية، والتي ترتكز على 6 أهداف رئيسية وهي: الحياة، المجتمع، الاقتصاد، الحوكمة، البيئة والتنقل، حيث تعزز هذه الاتفاقية أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي للوقاية من حوادث الطرق، عبر حشد جهود الجهات المعنية بالاتفاقية والاستفادة من مواردها ونقاط القوة لديها، من خلال تسهيل عمليات تبادل المعلومات والأفكار المبتكرة لتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة.

مشاريع تطويرية

وفي إطار جهود واحة دبي للسيليكون المتواصلة لاستكمال مشروع المدينة المتكاملة التي تلبي احتياجات كافة العاملين والقاطنين والزوار تواصل سلطة الواحة ومستثمرون خارجيون تطوير عدد من المشاريع بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، تتضمن تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً، فضلاً عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ24 مشروعاً خلال العام الماضي بمساحة إجمالية بلغت 457,016 متراً مربعاً.

من جهة أخرى تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه والجامعة الطبية الذي تحتضنه واحة دبي للسيليكون، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 58%، ويعد المشروع من أبرز منشآت الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى المساهمة بالنهوض الأكاديمي وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لدعم قطاع الرعاية الصحية المحلية. وسيتم تشييد المشروع المسمى «المستشفى الجامعي» والذي تقدر تكلفة إنشائه بمليار درهم إماراتي ويمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، على مرحلتين، حيث من المتوقع أن يكتمل بحلول العام 2019.

ويوفر المستشفى الذي يقدم خبرات تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، ويتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً له، 4 آلاف فرصة عمل جديدة في حين يقدم خدمات طبية ذات مستوى عالمي من خلال المستشفى التعليمي الجديد الذي يضم 300 سرير. وسيركز المستشفى الجامعي على الرعاية الصحية للأسرة وتقديم الخدمات التي تركز على المريض، من خلال استهداف العدد المتزايد من المقيمين في واحة دبي للسيليكون فضلاً عن المناطق المجاورة. ويعنى المستشفى المجهز لتقديم خدمات طبية ثانوية ومتخصصة مدعومة بمراكز تشخيص شامل، بالدرجة الأولى بالأسرة والخدمات التي تركز على المريض، والعمل باستطاعة 700 ألف مريض سنوياً، مع المقدرة على استقبال ما يقدر بـ40 ألف حالة مرضية مبيتة بالمستشفى وإمكانية إجراء 20 ألف عملية جراحية.

ويعمل المستشفى المقترح كذلك كمؤسسة طبية كاملة الخدمات مدعومة بمراكز متميزة في التخصصات الفرعية الطبية والجراحية؛ وصحة الأم والطفل؛ وأمراض القلب وجراحة العمود الفقري؛ وجراحة الليزر التجميلية، فضلاً عن إدارة السمنة.

«سيليكون مول»

كما كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم العام الماضي عن اللوحة التذكارية لمركز تسوق "سيليكون مول" ووضع حجر أساس المركز الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2.3 مليون قدم مربع من قبل مجموعة اللولو العالمية (مجموعة اللولو)، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع الجديد حوالي مليار درهم.

حاضنة تكنولوجية

تم إطلاق مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر حاضنة تكنولوجية في الشرق الأوسط، عام 2015 لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استقطب المركز 813 شركة ناشئة من 70 بلداً بنسبة نمو 25% مقارنة مع 650 شركة ناشئة في 2016.

وتتوزع الشركات الناشئة التي تتخذ من ديتك مقراً لها بحسب البلدان ليكون 32 % من نصيب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و41 % من آسيا و15 % من أوروبا و5 % من الولايات المتحدة الأميركية وكندا إضافة إلى 5 % من دول مجلس التعاون و2 % من استراليا.