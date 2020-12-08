شاهد.. افتتاح "مزرعة المستقبل" في الدنمارك

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت شركة دنماركية مزرعة أفقية مكونة من 14 طابقاً ومضاءة بواسطة 20 ألف من المصابيح الثنائية الباعثة للضوء في منطقة صناعية بالقرب من العاصمة كوبنهاغن.

وتبلغ مساحة المزرعة، التي أنشأتها شركة "نورديك هارفست" في مخزن مغطى بالكامل، سبعة آلاف متر مربع لتصبح واحدة من أكبر المزارع الأفقية في القارة الأوروبية.

ويتوقع أن يتم زراعة وحصد محاصيل تلك المزرعة 15 مرة خلال العام الواحد باستخدام روبوتات صغيرة تعمل على نقل البذور من طابق إلى آخر.

ويقول أنديرس ريمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نورديك هارفست، إنه يتوقع أن تنتج المزرعة 200 طن من المحاصيل في الربع الأول ثم سترتفع إلى ألف طن بنهاية العام.

وتواجه مزرعة ريمان التشكيك من بعض المزارعين التقليديين، وخاصة في ظل حاجتها لطاقة كهربائية كبيرة لتشغيل المصابيح في ظل غياب ضوء الشمس، وفق "يورونيوز".

إلا أن اعتماد الدنمارك على الرياح في توليد 40% من طاقتها الكهربائية سيمكن المزرعة من توفير كامل احتياجاتها بالاعتماد على تلك الطاقة النظيفة والموفرة في آن واحد.

ويضيف ريمان: "تتميز المزرعة الأفقية بعدم الإضرار بالبيئة من خلال إعادة تدوير كل الماء والتغذية أو الأسمدة" كما يؤكد عدم استخدامه لأي مبيدات حشرية في زراعة المحاصيل المختلفة.

وبدأت فكرة المزارع الأفقية في الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا منذ عقد من الزمن قبل أن تجد طريقها إلى أوروبا.

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