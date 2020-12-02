مدينة تحظر التدخين داخل الشقق السكنية

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تصبح سان فرانسيسكو أكبر مدينة أمريكية تفرض حظرا على تدخين التبغ في الأماكن المغلقة داخل المباني السكنية متعددة الوحدات.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء بأن الحظر يأتي بموجب إجراء من المنتظر أن يتم التصويت النهائي عليه في الأسبوع المقبل.

وصوت أعضاء مجلس مشرفي مقاطعة سان فرانسيسكو أمس الثلاثاء بواقع 10 مقابل صوت واحد، لإعطاء موافقة مبدئية على المقترح الذي تم تعديله بغرض الإبقاء على تدخين الحشيش، قانونيا، داخل الوحدات والشقق السكنية.

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