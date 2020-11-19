سنغافورة تقرر صرف 10 ملايين دولار لـ3000 موظف بسبب أخطاء في رواتبهم

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أنه قد تم العثور على أخطاء في سجلات نحو 3000 موظف حكومي سابق وحالي في سنغافورة، مما أثر على المزايا التي حصلوا عليها، مثل رواتبهم الأولية، وأجورهم أثناء الإجازات المرضية.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الاخبارية السنغافورية على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، عن شعبة الخدمات العامة قولها أثناء الكشف عن الامر أمس الأربعاء، إنها اكتشفت الأخطاء أثناء تحديث بيانات الموارد البشرية الخاصة بالخدمات المدنية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرواتب.

ومن المقرر أن تقوم الخدمات المدنية بتعويض الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على رواتب أقل بسبب هذه الأخطاء، وذلك بمبلغ يصل إجماليه إلى نحو 10 ملايين دولار.

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