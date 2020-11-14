ضبط 600 كيلوجرام من الكوكايين في شقتين بمدينة روتردام الهولندية

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام رسمية في هولندا اليوم السبت أن شرطة مكافحة المخدرات ضبطت 600 كيلوجرام كوكايين في شقتين بمدينة روتردام.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) أن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تتراوح بين 18 إلى 24 مليون يورو.

كان المحققون لاحظوا في وقت سابق خروج رجال ودخولهم بشكل متكرر من الشقتين وإليهما، حاملين حقائب كبيرة.

وعن طريق تعقب سيارة مثيرة للشبهة، تمكنت السلطات من الوصول إلى شقة ثالثة ضبط فيها رجل وامرأة أثناء القيام بعد أموال نقدية يبدو أنها من تجارة غير مشروعة للمخدرات.

وحرزت السلطات قرابة مليوني يورو، كما ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم خلال العملية التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الشرطة الهولندية اليوم، مضيفة أنه تم التخلص من الكوكايين.



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