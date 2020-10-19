باكستان ترفع الحظر عن تطبيق "تيك توك"

المصدر: د ب أ

أعلنت باكستان اليوم الاثنين رفع الحظر عن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" بعد تلقيها تأكيدات بأن التطبيق "سيُبقي" المحتوى متماشيا مع القوانين المحلية.

وقالت "هيئة الاتصالات الباكستانية"، في بيان، "تم رفع الحظر عن تطبيق تيك توك بعد تأكيدات من الإدارة بأنها ستحظر جميع الحسابات التي يتكرر تورطها في نشر الفسق والفجور".

وجاء في البيان أن "تيك توك سيبقي الحسابات متماشية مع القوانين المحلية".

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حظر التطبيق الصيني الشهير بعد تلقي شكاوى من أنه ينشر الابتذال من شرائح مختلفة من المجتمع.

وجاء هذا الإجراء بعد أشهر من حظر تطبيق البث المباشر "بيجو لايف" للسبب نفسه، كما تم توجيه تحذير لمنصة "يوتيوب" لمشاركة الفيديو "لحظرالابتذال وخطاب الكراهية".

كما تم حظر تطبيق المواعدة "تيندر" منذ أشهر من قبل السلطات.

وارتفعت مستويات الرقابة في البلاد منذ تولي حكومة رئيس الوزراء عمران خان السلطة بعد انتخابات جرت عام 2018، وشابتها مزاعم بتدخل الجيش.



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