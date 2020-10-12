حجز أكثر من 900 مقعد بتجربة "مطعم الطائرة" في 30 دقيقة

المصدر: د ب أ

جرى اليوم الاثنين بيع تذاكر أكثر من 900 مقعد في مطعم "إيه 380 في تشانجي" التابع للخطوط الجوية السنغافورية، في غضون 30 دقيقة فقط من بدء فتح الحجوزات الخاصة بالتجربة الجديدة القائمة على فكرة تناول الطعام داخل طائرة إيرباص من طراز "إيه 380" وهي متوقفة على الأرض.

وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الاخبارية بأنه قد تمت دعوة العملاء الذين لم يتمكنوا من الحجز بعد الساعة 1230 صباحا بالتوقيت المحلي، للانضمام إلى قائمة انتظار، والتي قد تم إغلاقها أيضا منذ ذلك الوقت.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية لصحيفة "ذا ستريتس تايمز"، أنه قد تم حجز جميع المقاعد، مضيفا أنه "نظرا لقوة الطلب ورغبة العملاء، فمن المقرر أن تعيد الخطوط الجوية السنغافورية فتح (الحجز على) قائمة الانتظار لفترة محدودة من الساعة السادسة مساء اليوم للعملاء الذين مازالوا يهتمون بتجربة مطعم (إيه 380 في تشانجي)".

وتبلغ تكلفة الغداء لمدة ثلاث ساعات 50 دولارا في مقاعد الدرجة الاقتصادية بالطائرة، و90 دولارا لمن يرغبون في الجلوس في مقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة، و300 دولارا لمقاعد درجة رجال الأعمال و600 دولارا للأجنحة.

يذكر أن سنغافورة المعروفة بكونها مركزا مزدحما للمسافرين لاغراض العمل والسياحة، قد تم وضعها قيد الإغلاق لمدة شهرين في أبريل الماضي، مما اضطر مكاتبها ومطاعمها إلى إغلاق أبوابها.

وكان رئيس مجموعة الخطوط الجوية السنغافورية، جوه تشون فونج أعلن في العاشر من سبتمبر الماضي، أن خطوط الطيران الثلاثة التي تديرها مجموعته، سوف تقوم بالاستغناء عن 4300 من موظفيها، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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