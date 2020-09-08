آبل تعتزم افتتاح أول متجر عائم في العالم بسنغافورة

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل فتح متجرها الجديد "آبل مارينا باي" يوم الخميس المقبل ليكون أول متجر تجزئة عائم في العالم بمنطقة مارينا باي ساندس في سنغافورة.

يظهر المتجر ككرة عائمة فوق خليج مارينا، ليعطي نظرة بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة وأفقها المذهل.

يذكر أن آبل تمتلك بالفعل متجرين في سننغافورة أحدهما في أوركارد رود والثاني في مطار شانجي الدولي.

يضم تصميم المتجر الجديد العديد من أحدث خدمات آبل بما في ذلك قاعة اجتماعات تحت الماء ومنتدى حول شاشة فيديو حائطية والتي ستعمل كمسرح لعقد الجلسات المعروفة باسم "اليوم في آبل" لعرض إبداعات فناني وموسيقيي ومبدعي سنغافورة.

يضم متجر آبل العائم في مارينا باي 148 موظفا يتحدثون بأكثر من 23 لغة.

كانت آبل قد أصبحت في الشهر الماضي أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار.

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