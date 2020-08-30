قواعد جديدة للتصدير في الصين قد تجعل بكين قادرة على التحكم في بيع "تيك توك"

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات قامت بتحديث قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول الفصل في البيع القسري لمنصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية.

ووفقا لـ "التعديلات" على "كتالوج التقنيات المحظور أو المقيد تصديرها من الصين" الذي صدر عن وزارة التجارة أمس الأول الجمعة، فقد تم توسيع قيود التصدير لتشمل "تكنولوجيا خدمة المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات" و "تقنية واجهة الذكاء الاصطناعي".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم نشرها في وقت متأخر من أمس السبت، قال البروفيسور كوي فان، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية، إن التعديلات الجديدة يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة بشركة "بايت دانس"، ومقرها بكين، التي يتبعها تطبيق "تيك توك".

ورغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويجبر بايت دانس على بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية في غضون 90 يوما، فإن قواعد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول الفصل في مسار أي عملية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت في عام 2008.

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