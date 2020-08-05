شاهد.. إيطاليا تدشن جسر جنوة الجديد قبل يوم من افتتاحه

المصدر: د ب أ

يبدو أن إيطاليا لم تستطع الانتظار لتجربة جسرها الجديد.

وعلى الرغم من أن جسر بونتي سان جورجيو الجديد في جنوة لم يكن من المفترض أن يتم افتتاحه أمام حركة المرور حتى اليوم الأربعاء، بدأت أولى السيارات في السير عبر مسافة 1067 مترا في الساعة 10 مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) أمس الثلاثاء.

وأظهرت صور تم بثها العمال وهم يزيلون الحواجز، حيث كانت تتبعهم عن كثب السيارات الأولى وهي تسير عاليا فوق نهر بولسيفيرا.

وتم تصميم الهيكل الجديد، المكون من الصلب والخرسانة، من قبل المهندس المعماري الشهير والمولود في جنوة رينزو بيانو، وقد تم الانتهاء منه في أقل من عامين.

ويحل الجسر محل جسر موراندي بالمدينة الساحلية، وهو جسر معلق يعود إلى الستينيات بتصميم خرساني معزز، وانهار في عاصفة في 14 أغسطس العام 2018، وأودى بحياة 43 شخصا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز