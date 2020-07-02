إطلاق أول شبكة شحن ذاتية القيادة في العالم

المصدر: د ب أ

تستعد شركة تطوير الشاحنات ذاتية القيادة "تو سيمبل" لإطلاق أول شبكة شحن ذاتية القيادة في العالم كجزء من جهودها الرامية إلى تسويق تكنولوجيا الشاحنات ذاتية القيادة على نطاق تجاري.

وقال شينج لو رئيس تو سيمبل "هدفنا النهائي هو تكوين شبكة نقل على مستوى الولايات المتحدة تتكون من الطرق المرسومة على الخرائط التي تربط بين مئات المحطات النهائية لكي تتيح تشغيل أسطول شاحنات ذاتية القيادة طويلة المدى ومنخفضة التكاليف".

وأضاف "من خلال إطلاق شبكة الشحن ذاتية القيادة مع شركائنا الاستراتيجيين، سنتمكن من توسيع نطاق تشغيلنا بسرعة وتوسيع نطاق الحارات المرورية المخصصة لتقديم خدمات الشحن ذاتي القيادة، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من إمكانيات القيادة الذاتية على مدار الساعة تحت الطلب".

وذكرت شركة تو سيمبل في بيان صحفي إن الشبكة التي تضم شركات النقل والشحن الأمريكية الكبرى مثل يو.بي.إس وبينسكي ويو.إس إكسبريس وماكلين كومباني، ستساعد في تطوير فهم شركة تو سيمبل للتعامل مع مشكلات الطرق وتحسين هذا التعامل. وتتضمن شبكة الشحن ذاتي القيادة إطلاق نظام مراقبة العمليات ذاتية القيادة المعروف باسم "تو سيمبل كونيكت".

من المقرر إطلاق شبكة الشحن ذاتية القيادة على ثلاث مراحل وتمهيد الطريق أمام بدء التشغيل التجاري للشاحنات ذاتية القيادة بحلول 2024.

وتتضمن المرحلة الأولى خلال العامين الحالي والمقبل، تقديم خدمات الشحن ذاتية القيادة بين مدن توكسون وفونيكس وإل باسو ودالاس وهستون وسان انطونيو الأمريكية.

وفي المرحلة الثانية عامي 2022 و2023 سيتم توسيع نطاق شبكة الشحن ذاتية القيادة من لوس أنجليس إلى جاكسون فيل والربط بين الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة.

وفي المرحلة الثالثة في عامي 2023 و2024 سيتم توسيع نطاق عمل الشاحنات ذاتية القيادة على مستوى الولايات المتحدة وإضافة طرق الشحن الرئيسية عبر 48 ولاية أمريكية.

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