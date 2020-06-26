إغلاق 203 محلات تجارية خالفت البروتوكولات الوقائية في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت أمانة محافظة جدة، 203 محلات تجارية بأنشطة متنوعة مخالفة للبروتوكولات الوقائية، بينها 42 صالون حلاقة، بحسب "سبق".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه تم تكليف مراقبي البلديات بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليومين الماضيين تنفيذ 4030 جولة ميدانية شملت جميع الأنشطة.

وأكد "الزهراني" ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

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