"لينكد إن": التوظيف يتحسن في الإمارات بعد تراجع حاد بسبب كورونا

المصدر: رويترز

تفيد بيانات من شبكة "لينكد إن" الموجهة للمهنيين والتابعة لشركة مايكروسوفت أن التوظيف في الإمارات بدأ يتعافى من تراجع حاد جراء جائحة فيروس كورونا.

كان عدد الأشخاص على لينكد إن الذين يقولون إنهم عثروا على وظيفة جديدة في الإمارات بدأ يرتفع مجددا من أوائل مايو.

وقال علي مطر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا لدى لينكد إن، متحدثا لرويترز "نلحظ تعافيا حذرا. من المأمول أن يكون الأسوأ وراء ظهورنا".

وقال مطر إن أنشطة التوظيف على لينكد إن، التي تحصي نحو أربعة ملايين مستخدم في الإمارات من أصل قوة عمل تبلغ حوالي خمسة ملايين مهني، تراجعت ما بين 40 و44% على أساس سنوي للفترة من مارس إلى مايو.

وتراجعت الوظائف الشاغرة في قطاع التجزئة المنشورة على الموقع 63% على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 50% في قطاعات الترفيه والسفر، و30% في الإعلام والاتصالات، في حين شهد قطاع الإنشاءات، الذي كان يبدي بوادر ضعف من قبل الجائحة، تراجعا بنسبة 15%.

وشهدت نشرات وظائف التكنولوجيا والبرمجيات أكبر زيادة، وبلغت 66% ، ليتسارع توجه عام يرجع إلى ما قبل الجائحة، حسبما ذكر مطر، في حين زادت الوظائف الشاغرة في الرعاية الصحية 28%.

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