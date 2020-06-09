هونغ كونغ و"عشق أباد" وطوكيو.. أغلى المدن للعيش في العالم

المصدر: د ب أ

صُنّفت هونغ كونغ كأغلى مدينة في العالم للمغتربين، ويرجع ذلك لحد كبير إلى ارتفاع أسعار المنازل، وفقا لدراسة استقصائية نشرت اليوم الثلاثاء لمؤسسة ميرسر حول تكاليف المعيشة العالمية.

واحتفظت هونغ كونغ بذلك اللقب للعام الثاني على التوالي في تلك الدراسة من بين 209 مدن، استنادا إلى 200 عنصر من بينها تكلفة السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وحلت في المرتبة الثانية مدينة "عشق أباد"، عاصمة تركمانستان.

وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المرتبة الثالثة وتلتها زيورخ السويسرية.

وحلت سنغافورة في المركز الخامس ثم نيويورك في المركز السادس.

وجاءت مدينة شنغهاي الصينية في المركز السابع.

وكشفت الدراسة أن المدن الآسيوية احتلت ستة مراكز من بين المراكز العشرة الأولى.

وتهدف دراسة ميرسر إلى إبلاغ الشركات بالمبلغ الذي يجب دفعه لموظفيها في الخارج، وقياس تكلفة المعيشة للمغتربين، والتي قد تختلف عن متوسط ​​تكلفة المعيشة للمقيمين الآخرين.

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