منظومة للذكاء الاصطناعي ترصد أسباب غياب التركيز أثناء العمل

المصدر: د ب أ

طور فريق من الباحثين في أستراليا تقنية جديدة تستطيع قياس مدى شعور الموظفين بالارتياح والتركيز في أماكن العمل المختلفة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.

ومع بدء انحسار جائحة كورونا واستعداد الموظفين في مختلف أنحاء العالم للعودة إلى أماكن عملهم، تستطيع المنظومة الجديدة التي ابتكرها فريق بحثي في جامعة "أر.إم.إي.تي" الاسترالية تقديم معلومات مفيدة بشأن كيفية توفير بيئة عمل مواتية لزيادة قدرة الموظفين على التركيز والعمل والانتاجية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا أنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع فريق من خبراء علم النفس لتحديد الأسباب المختلفة التي تساعد الموظف على التركيز والشعور بالارتياح في بيئات العمل المختلفة، ثم وضع معايير لقياس مستويات التركيز أثناء العمل.

وقامت شركة "أروب" للهندسة بتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة وتجربتها على 31 موظفا يعملون لديها على مدار أربعة أسابيع.

وذكر الباحث محمد سيدور أنه تم تجميع بيانات تتعلق بمعدلات الضوضاء ودرجة الحرارة ونقاء الهواء والرطوبة والضغط الجوي بل والمجالات المغناطيسية داخل المكاتب.

وأضاف أنه تم استخدام هذه البيانات لتدريب منظومة الذكاء الاصطناعي على تحديد الأنماط المثالية التي تساعد الموظف على التركيز، ومن ثم إيجاد الحلول للعقبات التي تقلل من معدلات التركيز والانتاجية.

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