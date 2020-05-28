جنرال موتورز تنتج 10 ملايين كمامة واقية للحكومة الكندية

المصدر: د ب أ

تعاقدت الحكومة الكندية مع شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز لإنتاج 10 ملايين كمامة واقية في مصنع الشركة الأمريكية بمدينة أونتاريو الكندية.

وقالت شركة "جي.إم كندا" في بيان إنها ستوفر 10 ملايين كمامة واقية خلال العام المقبل على أن تبدأ إنتاجها على الفور، في مصنع أوشاوا بكندا والذي بدأ إنتاج الكمامات في الشهر الماضي.

وأشارت الشركة أنها ستورد الكمامات إلى هيئة الصحة العامة الكندية بتكلفتها وهو ما يعني أنها لن تحقق أي أرباح من هذه الصفقة.

من ناحيته قال نافديب بينس وزير الصناعة والعلوم والابتكار الكندي إن "التعاون بين الحكومة والصناعة والقيادات العمالية امر حيوي لتوفير فرص اقتصادية للكنديين في الوقت الذي نجعل الصحة والسلامة على قمة الأولويات".

وأضاف "أنا فخور تماما بالطريقة التي كثفت بها القطاع الصناعي الكندي جهوده لتوفير احتياجات كندا. وجنرال موتورز نموذجا ممتازا لذلك. فمن خلال إعادة تجهيز جزء من مصنع أوشاوا، عززت جنرال موتورز قدرة كندا على توفير مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على العاملين في القطاع الصحي وعلى الأسر الكندية".

كانت جنرال موتورز قد تسلمت المعدات الضرروية لتصنيع الكمامات في الشهر الماضي ثم حصلت على ترخيص إنتاج المستلزمات الطبية يوم 22 أبريل الماضي. وخصصت جزءا من مصنع أوشاوا لإنتاج الكمامات، بعد أن ظل خاليا أغلب الوقت منذ توقف خط إنتاج السيارات فيه في ديسمبر الماضي. ومازالت باقي أقسام المصنع تعمل بشكل جزئي لإنتاج مكونات السيارات.

من ناحيته قال سكوت بيل رئيس جنرال موتورز في كندا، إن فرصة إنتاج الكمامات لصالح الحكومة الكندية "واحدة من أكثر اللحظات فخرا" في تاريخ الشركة.

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