كيف توفر مساحة في مكتب العمل المنزلي؟

المصدر: د ب أ

العمل من المنزل له فوائده بالطبع، من قضاء وقت أقل في وسائل النقل المزدحمة إلى قضاء الكثير من الوقت في ملابس النوم، على سبيل المثال. ولكن هذا يعني أيضا أن مكتبك بحاجة إلى التنظيم.

تقدم إحدى الأكاديميات الألمانية صاحبة مبدأ "افعلها بنفسك" نصيحة لتوفير مساحة أكبر على مكتبك وهي بوضع لوح خشبي عليه حاويات يتم لصقها بالجدار أمام المساحة المخصصة لعملك. وبذلك تختفي الأشياء من على المكتب.

إليك كيف يتم إعدادها، أولا قم بطلاء اللوح الخشبي بالورنيش من على الجانبين والزوايا واتركه يجف.

ثم استعن بقلم رصاص لرسم علامات على الأماكن التي سوف تضع عليها حاويات التخزين على اللوح الخشبي. يمكن وضع أي شيء هنا مثل مشابك الورق والصناديق البلاستيكية والأقلام، على سبيل المثال.

قم بتنظيف ظهر الحاويات بكحول إيثيلي أو منظف زجاج خالي من السيليكون. ثم ضع شريط لاصق بشكل عمودي عليها بعد قطع مساحة تلائم الحاوية واضغط عليه لخمس ثوان.

زل الأجزاء الواقية والصقها باللوح.

والآن أنت بحاجة إلى تثبيت اللوح الخشبي إلى الحائط بالمسامير أو شريط تجميع لاصق.

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