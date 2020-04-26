جهاز إلكتروني متصل بالهاتف المحمول للكشف عن الفيروسات في دقائق

المصدر: د ب أ

عادة ما تتطلب عملية اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات أجهزة واستعدادات معملية خاصة تستغرق وقتا وتؤدي إلى تكاليف باهظة، فالكشف عن فيروس كورونا المستجد على سبيل المثال يتطلب عدة أيام عن طريق تحليل العينات التي يتم سحبها من أنوف المرضى.

ولكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة ابتكروا جهاز إلكترونيا يستطيع اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات في غضون ثلاثين دقيقة فقط، وعرض نتائج التحليل على تطبيق إلكتروني يتم تنزيله على الهاتف المحمول.

وأكد فريق الدراسة في جامعة إلينوي الأمريكية أن الجهاز الجديد الذي لا يزيد سعره عن خمسين دولار يستطيع تخفيف الضغوط التي تتعرض لها المختبرات أثناء إجراء التحاليل في أوقات تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتوي الجهاز الجديد على شريحة تحتوي على مواد الكشف عن الفيروسات وبوابة صغيرة لوضع العينة من الأنف أو عينة الدم. ويتم تثبيت الجهاز في الهاتف المحمول، بحيث يمكن استعراض نتائج التحليل على الهاتف من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" عن الباحث براين كانينجهام استاذ الهندسة البيولوجية في جامعة إلينوي قوله إن فكرة الدراسة في البداية كانت تهدف إلى ابتكار جهاز محمول لاكتشاف الأمراض الميكروبية والفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي للخيول على غرار فيروس كوفيد 19.

وأكد كانينجهام أن الجهاز الجديد له تطبيقات عملية مفيدة مثل إجراء الاختبارات على ركاب الطائرات أو مرتادي المتنزهات أو المشاركين في المناسبات أو الفعاليات العامة، مضيفا أن الجهاز الجديد يستفيد من تقنيات الحوسبة السحابية في تخزين نتائج التحاليل التي يجريها للرجوع إليها في أي وقت.

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