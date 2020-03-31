فورد وجنرال إلكتريك تعتزمان إنتاج 50 ألف جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

تعهدت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات ومجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية، بإنتاج 50 ألف جهاز تنفس صناعي في 100 يوم لمساعدة مرضى فيروس كورونا.

وقالت فورد يوم الاثنين إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 20 نيسان/أبريل وسيستمر العمل على مدار الساعة في ثلاث دورات عمل يوميا يعمل بها نحو 500 موظف.

ويتوقع أن تصل الشركتان إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف وحدة شهريا في مطلع يوليو، بعد المئة يوم.

وأعلنت فورد وجنرال إلكتريك الأسبوع الماضي أنهما ستتعاونان لإنتاج أجهزة تنفس صناعي بشكل عاجل للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

كما تقوم فورد أيضا بإنتاج واقيات الوجه البلاستيكية وتساعد في تعزيز القدرة التصنيعية لإنتاج شركة "3إم" من الكمامات في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، عرضت عدة شركات، بينها جنرال موتورز، المنافسة لشركة فورد، على الحكومة الأمريكية المساعدة في إنتاج معدات طبية.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بتطبيق قانون وقت الحرب يوم الجمعة لزيادة الضغط على جنرال موتورز.