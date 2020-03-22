أكبر صانع دراجات نارية هندي يغلق جميع مصانعه بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت هيرو موتو-كورب، أكبر صانع دراجات نارية هندي، اليوم الأحد إنها ستوقف العمليات في جميع منشآتها التصنيعية حتى 31 مارس لحماية عامليها من تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

تملك هيرو مصانع في الهند وبنجلادش وكولومبيا، وتسيطر على أكثر من 35 بالمئة من سوق الدراجات في الهند.

وقالت فيات كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات اليوم إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية ماهاراشترا بغرب الهند حتى 31 مارس أيضا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، رصدت الهند 324 حالة إصابة بالمرض وسجلت أربع وفيات.

كانت تاتا موتور الهندية قالت يوم الجمعة إنها تقلص سريعا النشاط بمصنعها للسيارات في ماهاراشترا وتستعد لإغلاقه إذا تعمقت بواعث القلق حيال الفيروس التاجي.

وقالت فيات كرايسلر اليوم إن جميع العاملين بمصنعها المقام قرب مدينة بونه سيتقاضون أجورهم أثناء الإغلاق.

كانت الشركة قررت الأسبوع الماضي، هي وفورد موتور وجنرال موتور، إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحت ضغط من اتحاد عمالي يمثل نحو 150 ألف عامل في تلك المنشآت.