نائب وزير العدل الياباني يسافر إلى لبنان من أجل كارلوس غصن

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزيرة العدل اليابانية موري ماساكو أول أمس الجمعة إن اليابان سترسل مسؤولًا قضائيًا كبيرًا إلى لبنان لطلب تعاون البلاد بخصوص قضية هروب كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور السابق.

وسيزور نائب وزير العدل الياباني هيرويوكي يوشي لبنان، حيث لجأ غصن بعد الفرار من اليابان أثناء خروجه بكفالة على ذمة القضية في أواخر العام الماضي، لمدة أربعة أيام من يوم السبت، وفق موقع (اليابان بالعربي).

وسيجتمع يوشي مع وزير العدل اللبناني وآخرين في بيروت غدا الاثنين للمطالبة بتعاونهم في قضية غصن، الذي تم اتهامه في اليابان بتهمة سوء السلوك المالي.

وقالت موري في مؤتمر صحفي "من المهم جعل لبنان يفهم نظام العدالة الجنائية الياباني بشكل صحيح".

وحول احتمالات تسليم كارلوس غصن إلى اليابان، قالت الوزيرة إن اليابان بحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة من خلال مراعاة القوانين في لبنان وعوامل أخرى.