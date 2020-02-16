تويوتا تعيد تشغيل 3 مصانع في الصين

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأحد أنها ستستأنف جزئيا عملياتها في ثلاثة من مصانعها في الصين هذا الأسبوع، لاستعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 9" الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص ووضع أكبر اقتصاد في اسيا في حالة اضطراب.

وقال كينسوكي كو المتحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المصانع في تشانجتشون وجوانجتشو ستستأنف عملها يوم غد الاثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانجين في اليوم التالي. وقال إن العمل في مصنع تشنجدو سيستأنف الاسبوع القادم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بتمديد إغلاق المصانع وسط نقص في الأجزاء حيث أعاقت الجهود المبذولة لمكافحة تفشي المرض من تدفق العمال.

وكانت شركة السيارات اليابانية "هوندا موتور" قد أعلنت أيضا في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين يوم غد الاثنين .