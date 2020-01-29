تويوتا توقف إنتاجها في الصين بسبب فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد والذي أسفر عن وفاة أكثر 130 شخصا حتى الآن.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكي نيمي المتحدث باسم تويوتا القول إنه "في ضوء العوامل المختلفة، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير، قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير ... نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارا من 10 فبراير".

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عاما، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.