إيكيا تسحب كوب السفر TROLIGTVIS في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة إيكيا للأثاث بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن إطلاق حملة استدعاء كوب السفر من نوع TROLIGTVIS لاحتوائه على مستويات عالية من المواد الكيميائية.

وتحث ايكيا جميع العملاء الذين لديهم كوب سفر TROLIGTVIS عليه علامة "Made in India" التوقّف عن استخدامه.

وجاء قرار السحب بعدما أشارت أحدث تقارير الفحص إلى أن المنتج قد يحتوي مستويات من المواد الكيميائية تتجاوز الحدود المقررة. كما تحث ايكيا العملاء ممن لديهم كوب السفر على إعادة المنتج إلى أي من معارض ايكيا لاسترداد الأموال بالكامل، ولا يلزم توفير إثبات شراء كالإيصال.

وتعمل إيكيا على اختبار جميع أنواع منتجاتها بشكل مستمر للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير والتشريعات المعمول بها، وكذلك مع المتطلبات الخاصة بايكيا.

وتلقت ايكيا مؤخرًا تقارير فحص توضح أن كوب السفر قد يعمل على رشح مستويات من الفثالات ثنائية البوتيل (DBP) تتجاوز الحدود المقررة.

وكانت ايكيا قد قررت منذ عدة سنوات حظر جميع استخدام الفثالات في المنتجات التي تلامس الأغذية وبالتالي أوقفت مبيعات كوب السفر أثناء الفحص. وأظهر الفحص أن أكواب السفر التي تحمل علامة "Made in India" قد تكون متأثرة.