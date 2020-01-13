الصين تتخلص من قروض رديئة بقيمة 289 مليار دولار في 2019

المصدر: رويترز

قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية خلال اجتماع جرى في مطلع الأسبوع إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وأكدت اللجنة في إشعار نُشر مساء يوم السبت إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة.

وذكرت أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي في 2020 وستشدد العقوبات لمنتهكي القواعد التنظيمية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين، في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.

لكن الإشعار قال إن معدل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي واصل الصعود، ليبلغ 17 تريليون يوان في 2019، مرتفعا نحو سبعة بالمئة مقارنة مع العام السابق.

(الدولار = 6.9178 يوان)