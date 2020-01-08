شاهد.. النائب العام في طوكيو يقتحم مكتب محامي كارلوس غصن

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

اقتحم النائب العام في طوكيو مكتب المحامي الياباني جونيتشيرو هيروناكا الذي يدافع عن كارلوس غصن.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تم مصادرة جهاز كمبيوتر لاكتشاف مزيد من التفاصيل حول حيل رئيس نيسان السابق في الهروب والنجاة.

وكان كارلوس غصن ممنوعاً من مغادرة اليابان انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها. ومع ذلك تمكن من الهرب إلى لبنان في نهاية العام قائلاً إنه فر من نظام قضائي فاسد.