متحدثة باسم كارلوس غصن: إصدار مذكرة لاعتقال زوجته أمر يدعو للأسف

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان لرويترز اليوم الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال التي أصدرها ممثلو ادعاء يابانيون بحق زوجته كارول "تدعو للأسف".

تأتي مذكرة اعتقال كارول غصن قبيل تحدث زوجها علنا لأول مرة منذ وصوله إلى بيروت بعد الفرار من اليابان.



وقالت المتحدثة "في المرة السابقة أعلن كارلوس غصن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا وتم القبض عليه مجددا. هذه المرة قبل اليوم الذي أعلن أنه سيتحدث فيه علنا بحرية للمرة الأولى، أصدروا مذكرة اعتقال بحق زوجته كارول غصن".

وأضافت المتحدثة أن كارول عادت طواعية إلى اليابان قبل تسعة أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء وغادرت دون توجيه أي اتهامات لها.



وتابعت "إصدار مذكرة الاعتقال هذه أمر يدعو للأسف".