الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات بفعل توترات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة الي 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة إلى 1577.20 دولار.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب علي قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة الي 987.82 دولار.