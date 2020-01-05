مفتشو المطار الياباني لم يفحصوا أمتعة غصن بالأشعة السينية

المصدر: د ب أ

كشف تقرير ياباني عن أن المفتشين في مطار ياباني لم يفحصوا بالأشعة السينية حقائب كبيرة قبل شحنها على متن طائرة خاصة يعتقد أنها أقلت رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أثناء فراره إلى تركيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد، نقلاً عن أشخاص لم تكشف عن هويتهم، أن مفتشي مطار كانساي الدولي لم يفحصوا الأمتعة لأنها كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في جهاز الأشعة السينية، مشيرة إلى أن مسؤولي المطار لايفحصون الامتعة التي يتم شحنها على متن الطائرات الخاصة بالاشعة السينية إذا طلب ذلك مشغلو الطائرات أو الطيارون.

وذكرت الإذاعة أن الحقائب كان يبلغ طولها أكثر من متر واحد، مضيفة أن الشرطة اليابانية تشتبه حاليا في إمكانية إخفاء غصن في أحداها للسفر إلى تركيا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن شركة /إم إن جي جيت/ التركية، مشغل الطائرات الخاصة التي نقلت غصن من اليابان إلى لبنان، قولها يوم الجمعة إن الطائرات تم إرسالها بشكل غير قانوني، باستخدام سجلات مزيفة لم تذكر ان الراكب هو غصن.