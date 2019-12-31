المغرب يعلن ضبط كمية كبيرة من المخدرات في طنجة

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة المغربية أمس الاثنين ضبط 16 طنا و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالميناء البحري لطنجة المتوسط كانت مخبأة في مقطورة متجهة الى اوروبا.

وقالت المديرية العامة للامن الوطني في بيان ان هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

واستنادا الى المصدر نفسه، تم الابقاء على مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة "تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وأضاف المصدر "تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا".