الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر

المصدر: رويترز

قفز الجنيه الاسترليني فوق 1.31 دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ مايو، مدعوما بتزايد التوقعات بأن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا سيفوز بالأغلبية في برلمان بعد انتخابات الأسبوع القادم، ومع تراجع العملة الأمريكية أمام منافسيها الرئيسيين.

وصعدت العملة البريطانية واحدا في المئة تقريبا أثناء التعاملات لتصل إلى 1.3120 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى 1.3104 دولار في أواخر جلسة التداول الأوروبية. ويتجه الاسترليني لتسجيل أكبر قفزة ليوم واحد منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.9 بالمئة إلى 84.54 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2017.