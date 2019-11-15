شركة دولية تختار دبي لتنظيم حدث يحضره 6500 من موزعيها حول العالم

اختارت «موراي»، أكبر شركة للبيع المباشر في العالم، دبي، لعقد مؤتمر، تحتفي خلاله بإنجازاتها. وستنقل «موراي» أكثر من 6500 موزع وممثل لها إلى دبي، عبر شراكة مع «طيران الإمارات»، حيث ستسيّر الناقلة 30 رحلة من 9 دول، هي: اليابان، كوريا، أستراليا، تايلند، فيتنام، ماليزيا، سنغافورة، الفلبين، وإندونيسيا، لنقل الأشخاص، لحضور ندوة «أبيك للريادة APAC»، يوم 13 ديسمبر المقبل.

وتحتفي الندوة بإنجازات أصحاب شركة «أمواي» المستقلين خلال العام الماضي، وسوف يستقبل مؤتمر الأعمال، الذي يقام يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، الإدارة العليا للشركة، كما سيكون أكبر تجمع لقيادة «أمواي» حول العالم منذ 60 عاماً. ويأتي اختيار دبي لعقد هذا التجمع الكبير، نظراً للمكانة التي تحتلها الإمارة على قائمة أبرز مدن العالم في قطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات.

حيث أصبحت دبي نقطة جذب كبرى الشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية، وعقد مؤتمراتها، وترفيه موظفيها، والتفكير في خطط نموها، ضمن بيئة توفر فرص الوصول بسهولة إلى الأسواق في المنطقة والعالم، وبنية تحتية فائقة، وموانئ ومطارات استراتيجية، توفر سرعة الوصول والاتصال، وكل الخدمات اللوجستية.

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