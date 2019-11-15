«طيران الإمارات» تنقل 6500 مشارك في ندوة بدبي

المصدر: دبي - البيان

دخلت «طيران الإمارات» في شراكة مع «أمواي»، أكبر شركة للبيع المباشر في العالم، حيث ستلعب الناقلة دوراً رئيساً في جمع المشاركين لحضور أول معرض للريادة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بنقل أكثر من 6500 موزع وممثل للشركة إلى دبي لحضور ندوة «أبيك للريادة APAC»، والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي يوم 13 ديسمبر المقبل.

وتحتفي الندوة، التي تقام تحت شعار «الصعود»، بإنجازات أصحاب شركة «أمواي» المستقلين خلال العام الماضي، وسوف يستقبل مؤتمر الأعمال الذي يقام ليوم واحد الإدارة العليا للشركة، كما سيكون أكبر تجمع لقيادة أمواي حول العالم منذ 60 عاماً. واحتفالاً بهذا الإنجاز ولضمان أفضل تجربة سفر للمجموعة، ستطلق طيران الإمارات عدداً من المبادرات على الأرض وفي الأجواء.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسرنا التعاون مع أمواي في أول معرض لها للريادة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي سيقام في دبي الشهر المقبل. وسوف يستمتع ما يزيد على 6500 مشارك من 9 دول بتجربة طيران الإمارات، ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين على متن طائراتنا وإطلاعهم على منتجاتنا وخدماتنا العالمية وتوفير تجربة سفر سلسة لهم. وتعد دبي وجهة مثالية للمؤتمرات الدولية، ونتطلع، بالتعاون مع شركائنا، إلى تسهيل سفر الأشخاص والمجتمعات إلى دبي وعبرها.

من جهته، قال غان تشي إنج، الرئيس الإقليمي لأمواي في آسيا ورئيس مجلس الإدارة في الصين: «نتطلع إلى التواصل مع عدد كبير من مسؤولي أمواي في آسيا والمحيط الهادئ والالتقاء بهم في مكان واحد. وسوف يسهم تعاوننا مع طيران الإمارات في توفير تجارب حصرية للمشاركين احتفاءً بإنجازاتهم البارزة هذا العام».

وسوف تسيّر طيران الإمارات 30 رحلة من 9 دول لنقل المجموعة الكبيرة من الأشخاص إلى دبي لحضور الندوة. وسوف يستمتع المسافرون من اليابان وكوريا وأستراليا وتايلند وفيتنام وماليزيا وسنغافورة والفلبين وإندونيسيا بمنتجات وخدمات الناقلة في الأجواء التي تشمل ميزات مُصممة خصيصاً لضمان أفضل تجربة سفر للعملاء. ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بأكثر من 4500 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، ويعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب، المتوفرة بأكثر من 40 لغة.

وللترويج لندوة «أمواي للريادة»، ستطلق «طيران الإمارات» قناة خاصة عبر النظام الترفيهي على جميع طائراتها، البالغ عددها حالياً 269 طائرة. وسوف توفر القناة معلومات إضافية عن الحدث، كما ستعرض مقابلات مع أبرز قادة أمواي. وتتوفر معلومات حصرية إضافية عن الندوة أيضاً على صفحات مجلة طيران الإمارات Open Skies. ويستمتع المسافرون أيضاً بتذوق أشهى المأكولات المحلية المحضرة على أيدي طهاة عالميين.