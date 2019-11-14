"نايكي" توقف مبيعاتها الإلكترونية عبر "أمازون"

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «نايكي» الأمريكية الشهيرة لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية توقفها نهائياً عن بيع منتجاتها إلكترونياً عبر شركة «أمازون» الشهيرة للتسوق الإلكتروني، وذلك في إطار اتجاه الشركة لبيع المزيد من منتجاتها إلى المستهلكين مباشرة عبر منافذ التسوق الإلكتروني الخاصة بها.

وأرسل متحدث باسم «نايكي» بريداً إلكترونياً أمس إلى شبكة «سي إن بي سي»، جاء فيه: «في سياق تركيز «نايكي» على تعزيز تجارب المستهلكين من خلال المزيد من العلاقات الشخصية المباشرة، قررنا إنهاء شراكتنا التجريبية الحالية مع منافذ «أمازون». وسنواصل الاستثمار في علاقات شراكة قوية ومتميزة مع منافذ تجزئة إلكترونية ومنصات شبكية أخرى لخدمة مستهلكينا حول العالم بسلاسة».

ويُنهي هذا القرار المفاجئ شراكة تجريبية محدودة كانت «نايكي» قد أبرمتها على مضض مع «أمازون» في 2017.

وأضاف المتحدث أن «نايكي» ستواصل استخدام خدمات الموقع الشبكي التابعة لــ «أمازون»، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى عبر الهواتف الذكية، مثل «إس إن كيه آر إس»، في إدارة موقعها الشبكي الخاص.