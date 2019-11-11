بوينج تتوقع أن تستأنف طائرات 737 ماكس الخدمة في يناير

المصدر: رويترز

قالت شركة بوينج اليوم الاثنين إنها تتوقع أن تستأنف طائراتها 737 ماكس الخدمة التجارية في الولايات المتحدة في يناير 2020، بينما تعمل على معالجة أسئلة من الهيئات التنظيمية بشأن مراجعات لبرنامج الكمبيوتر في الطائرات.

وأضافت بوينج أن من المحتمل أن تبدأ تسليمات ماكس إلى الزبائن من شركات الطيران في ديسمبر. وأنها تعمل نحو الإقرار النهائي لمتطلبات التدريب المحدثة "وهو ما يجب أن يحدث قبل أن تعود ماكس إلى الخدمة التجارية والتي نتوقع الآن أن تبدأ في يناير".

وقالت شركتا الطيران أمريكان ايرلاينز وساوث وست إيرلاينز يوم الجمعة إنهما قررتا تأجيل استئناف رحلات ماكس حتى أوائل مارس.