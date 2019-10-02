"المركزي" يكرم هزاع المنصوري بمسـكوكة تذكارية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن نيته إصدار مسكوكة تذكارية احتفاءً بالرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وتهدف هذه المبادرة إلى الإشادة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ، وتثمين الجهد البطولي الذي بذله هزاع المنصوري لتحقيق طموحاتهم.

وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي" إنها لحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حرصاً على تخليد إنجاز هزاع المنصوري، والإشادة بإسهامه في مسيرة وطنه، يعتزم المصرف اصدار هذا التذكار."

وأضاف "يعبّر هذا الإصدار التذكاري عن عميق فخرنا بهذا الإنجاز الذي من شأنه أن يعزز مكانة بلادنا ودورها في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء."