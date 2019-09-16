إفلاس شركة أدوية متهمة بنشر تعاطي الأفيون في أمريكا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "بوردو فارما" الأمريكية للأدوية التي تنتج العقار المخدر "أوكسي كونتين" إفلاسها في مواجهة آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضدها بتهمة التسبب في انتشار تعاطي مخدر الأفيون في الولايات المتحدة.

وعرضت الشركة المملوكة لأسرة "سكلر" الثرية في الولايات المتحدة في بيان في ساعة متأخرة أمس الأحد مبادرة لتسوية أكثر من 2000 دعوى قضائية أقامها ضدها مسؤولون محليون وعلى مستوى الولايات في أكثر من 20 ولاية أمريكية.

ووفقا للتسوية المقترحة، فإن الشركة ستتنازل عن كل أصولها لصالح الشعب الأمريكي بحسب ستيف ميللر رئيس مجلس إدارة "برودو".

وأضافت الشركة أن "هذا الإطار للتسوية سيحول دون تبديد مئات الملايين من الدولارات وسنوات من الجهد في نزاع قضائي طويل، في حين ستتيح التسوية مليارات الدولارات والموارد الحيوية لصالح المجتمع واستخدامها في التغلب على أزمة انتشار تعاطي الأفيون".

يذكر أن عقار "أوكسي كونتين" هو مسكن مستخرج من الأفيون ولكنه أصبح مسؤولا عن زيادة كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإفراط في تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة.