شرطة غينيا بيساو تعلن مصادرة 1.8 طن كوكايين

المصدر: رويترز

قالت السلطات في غينيا بيساو يوم الثلاثاء إن الشرطة صادرت ما يزيد على 1.8 طن من الكوكايين مخبأة في أكياس طحين (دقيق)، وهي أكبر شحنة مصادرة في تاريخ البلاد.

وذكرت الشرطة أن المخدرات وصلت من البحر إلى شمال غرب البلاد وأنها اعتقلت ثمانية أشخاص، أربعة منهم من مواطنيها وثلاثة من كولومبيا والأخير من مالي، بعد عملية للمخابرات استمرت أسبوعين.

وهذه ثاني شحنة مخدرات كبيرة يتم مصادرتها هذا العام في المستعمرة البرتغالية السابقة التي تمثل منذ أمد بعيد نقطة عبور رئيسية للكوكايين القادم من دول أمريكا اللاتينية إلى أوروبا. ففي مارس آذار تمت مصادرة 800 كيلو جرام من الكوكايين.

وأوضحت الشرطة أن الشحنة الأحدث كانت في طريقها لمتشددين إسلاميين.

وقال دومينجوس مونتيرو نائب مدير الشرطة القضائية "المخدرات تخص شبكة تنظيم القاعدة الإرهابي. يأتي الكوكايين من كولومبيا. لكن وجهته هي منطقة المغرب العربي".

وفرع القاعدة في شمال وغرب أفريقيا متمركز أساسا في شمال ووسط مالي، لكن له وجود في أرجاء المنطقة. ولطالما أشارت السلطات في المنطقة إلى ضلوعه في تهريب المخدرات في الصحراء الكبرى التي تفتقر إلى القانون.