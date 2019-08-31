روسيا تصنع قنبلة إخماد حرائق صغيرة تناسب الطائرات المسيرة الخاصة

المصدر: د ب أ

كشفت مسؤول روسي عن قيام روسيا بتطوير قنبلة تزن 250 كيلوجراما، سيتم استخدامها لمكافحة الحرائق، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن المدير العام لشركة "كرونشتادت"، سيرجي بوجاتيكوف، قوله في معرض "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو، أن الشركة تطور القنبلة بالتعاون مع شركات روسية أخرى.

وأضاف بوجاتيكوف أنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة مسيرة على مركز الحرائق، مشيرا إلى أنه توجد حاليا القنبلة التى تزن 500 كيلوجرام وهى جاهزة للاستخدام، ولكن يجرى حاليا تصميم قنبلة تزن 250 كيلوجراما لتناسب الطائرات المسيرة الخاصة.

وتخطط الشركة لتصنيع مجموعة طائرات مسيرة لاستخدامها فى إخماد الحرائق في جميع أنحاء روسيا.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن مساحة حرائق الغابات في روسيا قد وصلت إلى 7ر2 مليون هكتار، بزيادة نسبتها 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ في أربعة أقاليم روسية لهذا السبب.