النافذة أولا... نهج جديد لصعود الطائرات

المصدر: د ب أ

تسمح بعض شركات الطيران للركاب بصعود الطائرة وفقا للصفوف ومناطق المقاعد، ولكن يبدو أن غيرها تتسم بالنهج العشوائي حيث تسمح لكل الركاب بصعود الطائرة في نفس الوقت.

وفي كلتا الحالتين يتعين على الركاب الانتظار في الممر حتى ينتهي الأشخاص الواقفون أمامهم من وضع حقائبهم.

ولكن يبدو أن نهجا تبنته مؤخرا شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" زاد الآمال لإنهاء الممرات المزدحمة بتبني قاعدة بسيطة وهي النوافذ أولا.

سوف يصعد ركاب شركات الطيران هذه الطائرة أولا في حال كانت مقاعدهم بجوار النافذة، يليهم أي شخص في المقعد الأوسط وأخيرا هؤلاء أصحاب مقعد الممر، حسبما أعلنت لوفتهانزا.

ومن المأمول أن يسمح إجراء "النافذة-الأوسط-الممر" بضمان حركة صعود أسرع، إلا أنه تردد أن شركة طيران "يونايتد" الأمريكية عانت من أجل تحسين ازمنة الصعود في الولايات المتحدة رغم إدخال نهج النافذة أولا.

وتستعد لوفتهانزا لإدخال نهج الصعود الجديد في الرحلات القصيرة والطويلة بداية من تشرين ثان/نوفمبر فصاعد بعد تجربة التقنية في مطار فرانكفورت في نيسان/إبريل.

وكما هو المعمول به في أغلب شركات الطيران الأخرى، سوف يظل يتم السماح لركاب معينين مثل الركاب ذوي الأولوية والأسر ذات الأطفال الصغار والمسافرين ذوي الإعاقة بالصعود أولا. كما سيتم السماح للأسر والمجموعات بالصعود معا، بحسب الشركة.