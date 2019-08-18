يقتل نادلاً لتأخره في إحضار الطعام

المصدر: البيان الإلكتروني

إذا كنت نادلا في أحد مطاعم فرنسا ، فعليك أن تكون سريعا في تقديم طلبات الزبائن وحذرا في نفس الوقت ، مالم فسيكون الثمن حياتك.

فقد أطلق زبون غاضب النار على نادل في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية، بعدما تأخر في تحضير الشطيرة التي طلبها الزبون بسرعة.

وقال وكالة الصحافة الفرنسية " أ ف ب " أن التحقيقات حول جريمة القتل بدأت مساء الجمعة الماضي في ضاحية نوازي لو غراند الشرقية. وفر المسلح قبل أن تصل الشرطة إلى المكان.

وحاولت طواقم الإسعاف إنقاذ النادل البالغ من العمر 28 عاماً، والذي أصيب برصاصة في الكتف، لكنه توفي في مكان الحادث.

وقال زملاء النادل للشرطة إن الزبون فقد أعصابه في متجر البيتزا والشطائر بسبب طول وقت إعداد الوجبة.

وتسبب حادث القتل في تعجب السكان المحليين وأصحاب المتاجر. وقالت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً لوسائل الإعلام الفرنسية: " إنه لأمر محزن. إنه مطعم هادئ، دون أي مشاكل. افتتح للتو قبل بضعة أشهر" .

ومع ذلك، قال بعض السكان إن هناك زيادة في الجريمة في المنطقة مع زيادة تجارة المخدرات والسُكر في الشوارع.