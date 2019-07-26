بالفيديو.. أنابيب مياه مبرّدة تحت الأرض بديلاً للمكيّفات

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

في مواجهة المد الحراري الذي يشهده العالم، يمكن أن تكون "شبكات التبريد الحضرية" بديلاً للمكيّفات المدمرة للمناخ.

فتحت الأرض، تقوم آلات صاخبة بضخ الماء البارد في الأنابيب التي تعمل تحت ضفاف نهر السين.

ففي مدينة بولون- بيانكور، القريبة من باريس، تبرد خطوط الأنابيب بطول 6 كم أكثر من 350،000 متر مربع من المكاتب والمعدات في موقع المصنع السابق لشركة رينو للسيارات.

يوضح كليمانتين جافري، مدير الوكالة في شركة Idex، التي قامت ببناء محطة تحت الأرض في قلب جدول مائي، حيث يمكن مشاهدة بعض قطرات المرشحات على الرغم من الجدران الخرسانية، أن النظام يعمل جزئيًا بالطاقة الحرارية الجوفية للأرض.

وتستخدم "المضخات الحرارية" الماء عند درجة حرارة 15 درجة مئوية من المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنتاج الماء البارد عند درجة حرارة 4 مئوية ومياه ساخنة موازية عند 80 درجة مئوية للشبكة الصحية والتدفئة في فصل الشتاء.

لا تستخدم شبكات التبريد الحضرية، التي لا تزال هامشية للغاية في العالم، نفس نظام التكييف التقليدي، ولكنها تهدف إلى تقديم بديل بيئي أكثر لمكيفات هواء الغرف.

في تقرير نشر في العام 2018، وصفت الوكالة الدولية للطاقة الحلقة المفرغة لمستهلكي الكهرباء الكبار، وانبعاثات غازات الدفيئة أقوى من ثاني أكسيد الكربون وترفض الهواء الساخن الذي يضخّم غازات الدفيئة. فقاعات الحرارة الحضرية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة في تقرير نشر العام 2018 إن القضاء على غازات الهيدروفلوروكربون التي تستخدمها مكيفات الهواء وحدها سيمنع الاحترار بمقدار 0.5 درجة مئوية، بحسب موقع (Agence France-Presse).

يقول المحلل جون دولاك إن الوكالة الدولية للطاقة ليست متحمسة بما يكفي لشبكات التبريد تحت الارض في العالم كونها اليوم ليست أكثر فعالية من أجهزة التبريد أو مكيفات الهواء في أحد المباني"، مشيرًا بشكل خاص إلى فقد الطاقة أثناء المرور في أنابيب معزولة سيئة.