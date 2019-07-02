شاهد.. حريق مهول في أكبر مصانع تمييع الغاز بالجزائر

المصدر: رويترز

ذكر تلفزيون "النهار" الجزائري الاثنين إن حريقا هائلا اندلع في المنطقة الصناعية بشركة (جي.إن.إل2) لإنتاج الغاز التابعة لشركة سوناطراك الجزائرية بمدينة وهران.

وأضاف التلفزيون أن الحريق أعقبته عدة انفجارات، لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام جزائرية أن أربعة أشخاص أصيبوا بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء الحريق الذي اندلع في أكبر مصانع تمييع الغاز الطبيعي في الجزائر.

وأمكن رؤية حريق هائل في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، لكن لم تتوفر بعد معلومات أخرى.