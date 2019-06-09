تركيب 48 كبسولة عالية التقنية لـ«عين دبي»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منحت شركة «هيونداي للهندسة والإنشاءات» عقداً من الباطن لشركة «بوما» الفرنسية لتصميم وشراء وتشييد وتركيب 48 كبسولة عالية التقنية للعجلة الترفيهية الأعلى في العالم «عين دبي» المقامة في جزيرة بلوواترز، حسبما أفاد موقع «مي كونستركشون نيوز».

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة الفرنسية، فإن عملية إدارة المشروع والتصميم والمشتريات بدأت بالفعل، وفقاً لشروط العقد.

وحددت شركة مراس، موعد اكتمال بناء «عين دبي» قبل إكسبو دبي، حيث ستصبح بمجرد الانتهاء من بنائها، أطول عجلة مشاهدة في العالم على ارتفاع 250 متراً. وفي وقت سابق أفادت الشركة أن آخر الكابلات الدائمة تم تثبيتها، وأن البناء يتقدم وفقاً للجدول الزمني.

وأفادت شركة «بوما» أنها تتمتع بخبرة واسعة في توفير كبسولات لمشاريع العجلات الترفيهية، بعد عملها على «لندن آي» في لندن و«هاي رولر» في لاس فيغاس، التي تعتبر حالياً أطول عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 167 متراً.

وأضافت الشركة أيضاً أن منحها المشروع يظهر قدرتها على الابتكار وتصميم حلول هندسية مناسبة، من أجل إنجاز مشروع آمن وفعال وكفء من حيث التكلفة.

