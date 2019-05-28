صيادون يعثرون على كوكايين بأكثر من 4 ملايين دولار

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الثلاثاء أن صيادين فلبينيين عثروا على ما يقرب من 40 كيلوجراما من الكوكايين، وهي كمية تزيد قيمتها على 4 ملايين دولار، في المياه قبالة إقليم في شرق الفلبين.

وذكر تقرير للشرطة أن الكوكايين كان معبأ في 12 صندوقا تم رصدها طافية على المياه قبالة ساحل بلدة جوبات في إقليم سورسوجون على بعد 380 كلم جنوب شرق مانيلا.

وأبلغ الصيادون الشرطة عن الصناديق وأخرجوها من الماء أمس الاثنين.

وأفاد تقرير الشرطة بأن "الكمية بلغ وزنها 39 كيلوجراما، وتبلغ القيمة السوقية لها 4ر218 مليون بيزو (2ر4 مليون دولار)".

وينتشل الصيادون وسكان المدن الساحلية في المناطق الواقعة أقصى شرق الفلبين صناديق من الكوكايين من المياه قبالة مناطقهم منذ شباط/فبراير الماضي.

وقالت السلطات إن صناديق الكوكايين ألقيت بالقرب من الشواطئ كوسيلة لتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.

وشنت إدارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حملة عنيفة ضد المخدرات، والتي قتل فيها أكثر من 5000 شخص منذ عام 2016 .

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن المنظمات الحقوقية المحلية والكنيسة في الفلبين تقدر العدد الحقيقي للقتلى في الحملة بأكثر من 12 ألف شخص، من بينهم ضحايا القتلة المستأجرين أو اللجان الشعبية.