عطل نظام البوابات الإلكترونية يتسبب في تكدس الركاب بمطارات أستراليا

المصدر: د ب أ

تسبب عطل في أنظمة البوابات الإلكترونية في جميع المطارات الدولية بأستراليا في تكدس الركاب المغادرين والقادمين إلى البلاد اليوم الاثنين.

,قالت قوات الحدود الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة والأمن الجمركي، إنها تعمل على إصلاح "عطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات".

وجاء في بيان لقوات الحدود الأسترالية أنه تم نشر موظفين إضافيين من قوات الحدود الأسترالية لإنهاء إجراءات الركاب وتقليل زمن التأخير إلى الحد الأدنى. وتم تشجيع الركاب على الوصول إلى المطارات مبكرا لإتاحة مزيد من الوقت من أجل إنهاء الإجراءات .

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطوابير الإنتظار الطويلة في المطارات بجميع أنحاء أستراليا.

وقالت الراكبة ليزا ماكلين عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي "أجهزة الجمارك الإلكترونية لا تعمل، كان الجو حارا" مشيرة إلى وجود حالة من التذمر بين الناس في مطار سيدني.

وقال مقدم برامج الطهي التلفزيونية الطاهي آدم لياو على تويتر إنه على الرغم من ان الموظفين أخبروه بأن الأمر قد يستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين ليتمكن من عبور نظام فحص جوازات السفر، إلا أن الأمر استغرق منه حوالي 40 دقيقة على الأكثر.

وقال مطار بريزبن إن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع بوابات جوازات السفر الإلكترونية.

وقال أحد الركاب في ملبورن إن مسؤولي الهجرة كانوا ينهون إجراءات الجميع يدويًا، مما تسبب في تكدس عدد كبير من الأشخاص في المطار الرئيسي بالمدينة.