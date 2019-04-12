تمديد حبس كارلوس غصن في طوكيو

المصدر: رويترز

أعلنت محكمة يابانية اليوم الجمعة استمرار حبس كارلوس غصن حتى 22 أبريل الجاري، وذلك بعد الموافقة على طلب المدعي العام بتمديد حبس الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات بتهم تتعلق بسوء الإدارة المالية.

واعتقل غصن، 65 عاما، الذي رأس يوما ما شركات نيسان ورينو وميتسوبيشي في نفس الوقت، مرة أخرى في 4 أبريل الجاري، بعد أقل من شهر تقريبا من إطلاق سراحه بكفالة.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن السلطات استجوبت غصن بشأن اتهامات جديدة حول قيامه بتحويل ملايين الدولارات من الشركة اليابانية للسيارات لأغراض شخصية.

ومن شأن بقاء غصن في السجن مدة أطول أن يجعل من الصعب عليه الإعداد لمحاكمته في عدة اتهامات، وأيضا إعادة تركيز الاهتمام الدولي حول عمل نظام العدالة الجنائية الياباني.