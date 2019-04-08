بالفيديو.. القطار الجوّي الشفاف

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الصين عن تصميمها الشفاف الجديد لـ "قطار السماء" بدون سائق في مدينة تشنغدو.

يُظهر مقطع الفيديو المحدّث لقطار بدون سائق مع ثلاثة جوانب من مركبته المصنوعة من الزجاج الشفاف، ويعلق في أسفل المسار ويتحرك في الجو.

ونقلت قناة (CGTN) عن مصممه قوله: "هذا النوع من القطار الجوي مناسب لزيارة معالم المدينة والمواقع التاريخية. ولا يشغل إلا مساحة صغيرة، فيغطي كل عمود 0.64 متر مربع فقط.".