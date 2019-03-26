رسمياً.. أوبر تشتري كريم بـ 3.1 مليارات دولار

المصدر: رويترز

أعلنت شركة "أوبر" العالمية رسميا اليوم، الثلاثاء، استحواذها على شركة "كريم"، في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليارات دولار.

وقالت أوبر إنها ستدفع 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل كي تستحوذ على كريم بالكامل. والاتفاق الذي طال انتظاره ينهي مفاوضات متقطعة على مدى تسعة أشهر ويمنح أوبر نصرا هي في أمس الحاجة إليه بعد أن تخارجت من عدة استثمارات في الخارج.

وقالت أوبر إن الأوراق القابلة للتحويل ستصبح أسهما في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم وهو ما يزيد نحو 13 بالمئة على سعره في أحدث جولة تمويل قادتها مجموعة سوفت بنك قبل أكثر من عام.

وقالت الشركتان إن كريم ستصبح وحدة مملوكة بالكامل لأوبر لكن ستحتفظ بالعلامة التجارية الخاصة بها وتطبيقها، في البداية على الأقل.